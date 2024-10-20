«До чего же хороша»: новая ведущая «Ледникового периода» Евгения Медведева восхитила фигурой в бане

Уже скоро в эфир Первого канала вернется шоу «Ледниковый период», новой ведущей которого станет Евгения Медведева. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года признавалась, что не считает, что «заменила» на проекте Алину Загитову. Недавно фигуристка отправилась на отдых и поделилась в личном блоге кадром из бани.

Сейчас Евгения Медведева готовится к ледовому шоу, приуроченному к ее 25-летию. Однако фигуристка находит время и на отдых. Так, недавно она отправилась в банный комплекс. 24-летняя спортсменка опубликовала в соцсети фото, на котором предстала в черном купальнике на завязках. Девушка позировала сидя, собрав волосы в хвост.

На заднем фоне на снимке в бане можно было заметить поленья и интересные картины. Однако пользователи Сети обратили внимание на стройную фигуру знаменитости.

«Огонь! Идеальная фигура», «До чего же хороша», «С легким паром, красотка», — написали в Сети.

Напомним, недавно стало известно, что в этом году шоу «Ледниковый период» на Первом канале вернется в эфир после двухлетнего перерыва. Новой ведущей проекта вместо Алины Загитовой станет Евгения Медведева.

Продюсер и постановщик шоу Илья Авербух отметил, что состав участников еще формируется, но уже известно, кто точно появится на проекте. Так, по словам фигуриста, на лед выйдут Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев. Кроме того, ожидается, что на проекте появится Анна Щербакова, Алина Загитова и Камила Валиева. При этом Александра Трусова не сможет принять участие в съемках, поскольку набирает форму для возвращения в большой спорт.

Ранее мы писали о том, что Евгения Медведева рассказала, как проходят съемки «Ледникового периода».