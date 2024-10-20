«Нужно до десяти посчитать»: Олег Газманов раскрыл секрет крепкого брака

Олег Газманов раскрыл секрет крепкого брака.

73-летний артист завил, что им с Мариной Муравьевой приходится много работать над отношениями даже спустя столько времени. Это необходимо для поддерживания страсти и спокойствия в долголетнем браке.

По словам Газманова, они с супругой являются очень эмоциональными людьми, из-за чего им иногда трудно совладеть с собой. По этой причине их брак не раз мог разрушиться. Но паре удалось найти способ, как не рассориться и не довести конфликт до печального исхода для них обоих.

«Могло бы и не получиться. Много раз в течение нашей совместной жизни могли бы разойтись. Мы оба такие — вспыхиваем быстро. Нужно до десяти посчитать, прежде чем дальше говорить», — поделился секретом композитор в шоу «Судьба человека».

Также артист признался, что его супруга выглядит великолепно и что он ей восхищается. Однако это не всегда взаимно. Олег рассказал, что Марина иногда ругает его из-за неподходящего внешнего вида или из-за неправильной походки. Но несмотря ни на что, обиды артист не держит, а лишь делает все, чтобы ей соответствовать. Кроме того, Газманову очень важно попытаться сохранить романтику в долголетнем браке.

«Мы держимся за ручки, когда летим в самолете. У нас много общего. У нас много того, что нам нравится. Мы любим друг друга. Вот и все. Невозможно это объяснить», — публично признался в любви жене певец.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жуков добился поцелуя от жены спустя полгода отношений.