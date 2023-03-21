«Нужно молиться»: коллега Романа Костомарова заговорил об истинной причине его заболевания

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова, и с тех пор поклонники не прекращают молитв за его здоровье. За два месяца, проведенных в больнице, Олимпийский чемпион перенес ампутацию стоп и инсульт. Кроме того, совсем недавно шла речь о проведении еще одной операции по удалению руки, однако все обошлось. Фигурист уже пришел в себя и понемногу общается с семьей. На связь с изданием «Teleprogramma» вышел Александр Жулин и рассказал о состоянии Романа.

По словам экс-супруга Навки, он, как и все, переживает за близкого друга и коллегу. Вот почему Жулин регулярно на связи с Оксаной Домниной. При этом мужчина выразил недовольство сотрудниками СМИ, которые распространяют ложную информацию о Костомарове.

«Меня убивают некоторые СМИ, которые выносят в публичное пространство непроверенные новости. Все же это читают. Подумайте о близких», — высказался Александр.

Кроме того, Жулин затронул и тему, волнующую многих неравнодушных людей. Так, тренер по фигурному катанию заговорил об истинной причине заболевания Олимпийского чемпиона. Александр считает: ситуация Романа очень тяжелая, поэтому в ней еще только предстоит разбирательство.

«Еще предстоит разобраться, почему так случилось, но пока нужно молиться и верить. Я знаю, что Ромка — сильный человек. Он должен выкарабкаться», — резюмировал мужчина.

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