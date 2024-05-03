«Нужно было успокоиться»: куда пропала Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой

Настя Ивлеева заявила, что «голая» вечеринка прошла «не в то время, не в том месте». Блогерша дала первое интервью после скандала для YouTube-шоу Андрея Третьякова.

В конце 2023 года состоялось скандальное мероприятие Насти, после которого звезды столкнулись с отменой на ТВ и критикой россиян. После жесткой реакции публики Ивлеева решила «уйти в режим тишины», ей было необходимо поправить психологическое состояние.

«Нужно было успокоиться, прийти в себя. Я слушала внимательно то, что происходит вокруг, что говорят, какие аргументы, какие доводы приводят», — заявила знаменитость.

По словам Насти, ей было трудно покинуть информационное пространство и сменить сферу деятельности. Блогерша признает, что «голая» вечеринка прошла «не в то время, не в том месте».

«Все те шаги, действия и публикации в СМИ, которые я делала на протяжении четырех месяцев, это была исключительно моя инициатива», — резюмировала Ивлеева.

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