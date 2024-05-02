«Я была на Донбассе»: Настя Ивлеева сообщила о поездке в новый регион России

Блогер Анастасия Ивлеева, ставшая скандально известной в последнее время, посещала Донбасс. Об этом она заявила в анонсе интервью, опубликованном в Telegram-канале Лука Ебков.

Знаменитость побеседовала с ведущим YouTube-канала под названием «Лука Ебков». Девушка призналась, что посещала новый регион России. Когда именно состоялась эта поездка, пока неизвестно. Информация об этом появится завтра, когда выйдет полный выпуск с Настей.

«Я была на Донбассе», — заявила блогер.

Также Ивлеева рассказала о действиях силовиков, которые проводили обыски в ее офисах. Это произошло практически сразу после «Голой вечеринки», которую устроила девушка. Тогда ей самой и гостями мероприятия заинтересовались российские власти. По словам Ивлеевой, ее помещения во время оперативных действий буквально растащили и разворовали.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Анастасию на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Защита блогера уже подала апелляцию на решение инстанции.