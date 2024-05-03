«Но смысл остался»: Настя Ивлеева объяснила, почему удалила посты с критикой СВО

Оскандалившаяся после организации «голой» вечеринки блогер Анастасия Ивлеева призналась, что удалила все посты в соцсети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), так как просто испугалась и приняла эмоциональное решение.

Она подчеркнула, что уже неактуально комментировать посты двухлетней давности с критикой СВО, тем более, что в то время не понимала, что на самом деле происходит.

«Тогда не было ни разбора, ни понимания, ни знания каких-либо исторических данных. Но смысл остался: я против войны, как и любой нормальный человек», — заявила Ивлеева в интервью YouTube-каналу «Лука Ебков».

Блогерша также пожаловалась, что после «голой» вечеринки все инстанции начали хейтить ее и обвинять во всех смертных грехах. При этом рядом не было никого, что мог бы дать мудрый совет.

«Прилетало абсолютно отовсюду. Плюс не было опытных старших товарищей. От растерянности, незнания и страха я это все удалила. Потом вернула», — поделилась блогерша.

Ранее суд признал Анастасию Ивлееву виновной в дискредитации армии РФ из-за опубликованного в феврале 2022 года в соцсетях поста с критикой СВО. Сама блогерша на заседание не явилась, ее адвокат настаивал на невиновности подзащитной. В итоге Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей.

При этом продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что Ивлеева удалила все публикации в соцсети из-за планов сменить амплуа.

*Владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ