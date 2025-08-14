«Нужна срочная помощь»: экс-участницу «Дома-2» задержали в аэропорту Женевы

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц обратилась к подписчикам за помощью. В своей соцсети девушка рассказала, что ее задержали в аэропорту Женевы.

По словам 32-летней Таты, причиной задержания стал ее якобы аннулированный грузинский паспорт.

«Нужна срочная помощь, чтобы связаться с консульством Грузии в Женеве. Если кто-то может помочь или знает кого-то из консульства, напишите мне немедленно!» — написала она в личном блоге.

Судя по ее соцсетям, звезда скандального реалити-шоу часто путешествует. Так, недавно она выложила фотографию на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Ранее мы писали о том, как бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Лымарь прокомментировала новости об избиении 5 августа. Девушку пытался изнасиловать массажист в ее квартире.

Также сообщалось о том, что Ксению Бородину обокрали в Италии, где она находилась с мужем Николаем Сердюковым. Телеведущая посетила несколько итальянских городов и с ней всегда были два iPhone. В аэропорту знаменитость увидела, что второй телефон пропал.