Ведущую Ксению Бородину обокрали в Италии во время медового месяца

Ведущую Ксению Бородину обокрали в Италии, где она находилась с мужем Николаем Сердюковым. У блогера украли iPhone с важными заметками и старыми фото.

О происшествии сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Бородина посетила несколько итальянских городов. С собой Ксения брала два iPhone. В аэропорту знаменитость увидела, что второй телефон пропал.

Ведущая призвала следить за вещами, будучи в Италии. Она отметила, что чаще всего воры орудуют в Милане и Венеции.

По данным источника, Сердюкова тоже хотели обокрасть, однако брать было нечего.

Ранее Бородину заподозрили в беременности – поклонники замечают выпирающий живот. Блогер опровергает слухи и утверждает, что любит поесть.