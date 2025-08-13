Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь прокомментировала новости об избиении в собственной квартире

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Лымарь прокомментировала новости об избиении 5 августа. Девушка сообщила порталу «Страсти», что это было бытовое недоразумение.

Представитель Дарьи Светлана Грачева рассказала сайту «Страсти» 5 августа, что девушка перестала выходить на связь. Правозащитница предоставила переписку, в которой Лымарь делилась — на нее напали неизвестные в собственной квартире. Экс-звезда телестройки демонстрировала раны и плакала, ссылаясь на свою беспомощность.

«Я не знаю, почему это со мной происходит. У меня нет слов! Я не могу ничего сказать. Я в каком-то сериале про гангстеров», - заявляла Дарья.

После случившегося Лымарь дала интервью сайту «Страсти», в котором раскрыла, что произошло на самом деле. Как стало известно, никаких новых разбирательств не планируется.

«Это было бытовое недоразумение», - пояснила Дарья.

Напомним, что в июне девушка рассказала о нападении массажиста, с которым пошла на свидание. Лымарь утверждает, что мужчина угрожал ей ножом и говорил, что скормит своей собаке. Так как он закрыл дверь в квартиру, Дарье пришлось прыгать в окно, чтобы спастись. Она приземлилась на трубы и получила тяжелые травмы. В больнице ей диагностировали закрытый перелом медиальной лодыжки левой голени со смещением отломков, закрытый компрессионный внутрисуставной перелом большеберцовой кости, закрытый перелом правой пяточной кости со смещением, закрытый перелом 2,3,4 плюсневых костей правой стопы, закрытый перелом грудины без смещения и закрытый оскольчатый перелом позвонка.

