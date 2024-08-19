«Нужен породистый мужик»: 60-летняя Лолита Милявская задумалась о новом романе

60-летняя певица Лолита Милявская заявила, что ей «нужен породистый мужик». Артистка заговорила о новом романе в соцсети.

В личном блоге Лолита опубликовала ролик в эффектной шубе. Певица не скрывала, что ей нравится, как она выглядит. Кроме того, Милявская получила множество комплиментов от стилиста Игоря Гуляева, который находился рядом с ней. Глядя на свое отражение, Лолита заявила, что ей «нужен породистый мужик».

«Ой, какая красота! Вот к этому нужен породистый мужик», — высказалась знаменитость.

К слову, Гуляев решил отшутиться и назвал себя тем самым «породистым мужиком», чем вызвал смех у Лолиты.

Ранее 60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в облегающем комбинезоне со стразами. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре из-за риска инсульта.