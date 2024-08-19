Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре из-за риска инсульта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер несколько раз нарушил режим в ИК, но адвокаты почти не сомневаются в УДО. Для подкрепления ходатайства собрано множество медицинских справок, в которых отмечены поставленные диагнозы Михаила и его прогрессирующие заболевания, выявленные в тюрьме. Например, в справках выделены головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак. Из-за этого недуга Ефремову стало плохо во время суда по делу о ДТП. Теперь его адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в ИК приведет Михаила к инсульту.

Актер отсидел за ДТП со смертельным исходом больше трех лет.

Ранее сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову предложили УДО взамен на участие в СВО. Подробности читайте в этой новости.

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