60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в облегающем комбинезоне со стразами

60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в облегающем комбинезоне, продемонстрировав фигуру. Артистка опубликовала видео с концерта в соцсети.

Недавно Лолита выступила в ресторане Shore House в Москве. Певица появилась на сцене в изумрудном облегающем комбинезоне, украшенном стразами и в черных туфлях на каблуках с кристаллами. Артистка дополнила образ вечерним макияжем с черными стрелками и нюдовыми губами и уложила волосы.

Знаменитость признавалась, что пыталась сбросить вес, принимая специальные таблетки, однако ни к чему хорошему это не привело. Лолита назвала «глупостью» похудение с помощью препаратов, которые не назначал врач. Певица заявила, что такой способ дает обратный эффект: можно не только набрать вес, но и заработать проблемы с психикой.

«Могу сказать, что самая большая глупость — употреблять препараты, которые тебе не назначены врачом. Я не ханжа, я человек, который тоже сделал над своим телом эксперименты в виде разных таблеток, тайских. Это все заканчивается катастрофой», — отмечала Лолита.

Артистка порекомендовала желающим похудеть обратиться к эндокринологу. По словам Лолиты, после обращения к специалисту она раз в две недели может позволить себе расслабиться и съесть жареной картошки с грибами или хлеб и теперь «может себя контролировать».

Ранее мы писали о том, что Лолита вышла на сцену в облегающем топе из пайеток и восхитила поклонников.