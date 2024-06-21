Актрисе Яне Трояновой* грозит шесть лет колонии за призывы лишать жизни россиян

Уехавшей из России актрисе Яне Трояновой* (признана иноагентом на территории РФ), назвавшей заслуженными призывы лишать жизни россиян, грозит шесть лет тюрьмы. Прокуратура направила в Следственный Комитет (СК) материалы для возбуждения уголовного дела по 282-й статье.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, слова звезды сериала «Ольга» подпадают под статью «Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия».

Ранее в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Трояновой* обратились «Ветераны России».

В 2023 году Троянова* сбежала во Францию и неоднократно выступала с русофобскими заявлениями. В частности, она согласилась с лозунгом «хороший русский — мертвый русский», одобрила призывы к убийству русских детей и заявила, что Россия виновата в развитии у нее пристрастия к алкоголю.

На скандальные заявления Трояновой* также обратили внимание в Госдуме. Депутат Султан Хамзаев назвал актрису «больным человеком», который не видит реальность и не осознает в ней свою роль.

*Признана иностранным агентом на территории России