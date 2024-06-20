«Как не стыдно?» актер Юрий Чернов обратился к сбежавшей из России Татьяне Лазаревой*

Народный артист России Юрий Чернов обратился к сбежавшей в Испанию телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он подчеркнул, что юмористка добровольно делает русофобские заявления и желает поражения родной стране.

«Уехала? Пожалуйста, на здоровье. Ну и живи ты себе спокойно. А так крыть свою Родину… Тебя же никто за язык не тянет. Ты же сама лезешь. Никто же не приставляет тебе горячий утюг или паяльную лампу: а ну-ка, скажи про Россию, что ты ее ненавидишь. Никто, ты сама. Как не стыдно?» - задался вопросом Чернов в беседе с aif.ru.

Артист также признался, что ему страшно наблюдать за тем, как некоторые уехавшие превращаются в нелюдей и проклинают родную страну и соотечественников.

«Люди мало того, что сбежали в трудный момент, так еще призывают дронами нас атаковать, бомбами забросать… Нелюдь эта Лазарева*», - констатировал актер из сериала «Приключения Электроника».

Как заметил Чернов, Лазареву* никто не заставляет говорить гадости о родной стране, но история знает примеры, когда во время Отечественной войны пытали партизан и солдат, но они все равно не становились предателями.

Ранее Лазарева* внезапно попыталась оправдаться и заявила, что на самом деле не радовалась обстрелам Белгородской области. По ее словам, фразу вырвали из контекста, и на самом деле она сочувствует россиянам.

*Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга