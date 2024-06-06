«Ну и жуткий же у вас вид!»: Ксения Собчак «наехала» на робота Женю на ПМЭФ

Во второй день Санкт-Петербургского международного экономического форума Ксения Собчак протестировала человекоподобного робота Евгения, который был одет в форму сотрудника ЖКХ. Телеведущая попробовала задать вопрос электронному собеседнику.

Ксения попросила у робота составить рейтинг школ Подмосковья. В конце диалога Собчак сказала: «Евгений, ну и жуткий же у вас вид!», пишет Kp.ru.

Робот отреагировал на «комплимент» с железным спокойствием.

«Я создан для того, чтобы помогать и предоставлять информацию. Я готов ответить на ваши вопросы», — сказал он.

Напомним, Ксения как-всегда старается уделить публику своими образами. В первый день ПМЭФ она появилась в брюках с интересным дизайном. В Интернете их прозвали похожими на «ползунки». Позже она прогулялась по набережной Санкт-Петербурга в легком сарафане и с винтажной сумкой Hermes из кожи крокодила, которая стоит в американских бутиках примерно 11 млн рублей.