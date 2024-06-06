Сумка за 11 млн рублей и платье в цветах банка: Собчак поразила своим образом на ПМЭФ

42-летняя звезда снялась на набережной в легком красно-черном платье с открытой спиной и глубоким декольте. Образ дополнила сумка Hermes из кожи крокодила. Стоимость изделия в американском бутике Maison de Luxe, специализирующемся на вещах этого бренда, составила 120 тысяч долларов или 11 млн рублей.

«По цвету платья можно определить, куда я так собралась Подсказка: вечер любимого банка», — написала Ксения.

Также звезда надела красные туфли с острым носом, распустила волосы, сделав косой пробор, а на губы нанесла красную помаду.

С данной сумкой Ксения уже составила другой образ, о котором мы писали ранее. Однако на другом сайте вещь стоит в два раза дешевле — шесть млн рублей.