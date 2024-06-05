Ксения Собчак пришла на ПМЭФ-2024 в брюках-ползунках

Журналистка Ксения Собчак появилась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в брюках с интересным дизайном. В Интернете их прозвали похожими на «ползунки».

Знаменитость всегда освещает все самые громкие события в соцсетях, попутно хвастаясь образами. Так, для посещения форума она подобрала очень необычный наряд, а именно брюки, которые надеваются прямо на туфли. Ксения обратила внимание на штанины еще во время поездки. Она опубликовала короткое видео, на котором были запечатлены те самые брюки. Собчак добавила к публикации строчки, употребляя матерное слово, означающее «странность».

«Лучшие брюки для деловых встреч», – написала журналистка.

А позже она опубликовала сразу несколько роликов, на которых можно было разглядеть эффектный наряд поближе.