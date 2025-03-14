НТВ: шоумен Михаил Шац* попытался тайно избавиться от квартиры в России

Шоумен Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) попытался тайно избавиться от квартиры в России. Об этом сообщает телеканал НТВ в шоу «ЧП Расследование».

По информации источника, шоумен владеет элитными апартаментами на Патриарших прудах, за которыми сейчас присматривает его друг. Собеседник НТВ уточнил, что квартира с недавних пор принадлежит брату артиста. Шац* переписал имущество, чтобы обойти закон, по которому иноагентам недоступно получение средств от продажи или сдачи недвижимости.

Источник утверждает, что на кварту уже нашелся покупатель.

Ранее шоумен Шац* заявил, что завещает внучке 10 тыс. евро на сырок «Б.Ю. Александров». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сроки выхода нового альбома Аллы Пугачевой сдвинулись из-за ее желания сэкономить.

*признан иноагентом на территории РФ