Шоумен Михаил Шац* (признан иностранным агентом на территории РФ) прокомментировал присвоение ему компенсации в размере 10 250 евро Европейским судом по правам человека. Артист уверен, что этих денег он никогда не увидит.

«Думаю, эти деньги достанутся моей внучке Саре Джессике Шац*, которой сейчас полтора месяца. Завещаю ей эту сумму с просьбой потратить часть на букет тюльпанов, батончик «Б.Ю Александров» со вкусом вареной сгущенки и 6 пышек — пусть она возложит их на мою могилу (где бы она ни была), — написал Михаил в социальных сетях.

На оставшиеся деньги, отметил он, Сара Джессика сможет посетить один из петербургских баров на улице Некрасова.

Ранее мы писали о том, что дочь Шаца* и Лазаревой** (признана иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов) и по совместительству мать Сары Джессики потребовали признать иноагентом.

***признан иностранным агентом на территории РФ

**признана иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов **