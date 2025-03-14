Сроки выхода нового альбома Пугачевой сдвинулись из-за ее желания сэкономить

Задерживается выход нового альбома уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Причиной стали повышенные требования народной артистки к саунд-продюсерам.

По данным Telegram-канала Mash, Алла Пугачёва отказалась от услуг дорогих европейских студий звукозаписи. В 2023 году она записала несколько песен в Твери, но дальнейшая работа над альбомом застопорилась. Примадонна предложила саунд-продюсерам оплату не деньгами, а упоминанием о сотрудничестве с ней в их резюме.

Несколько команд согласились на такое предложение. Однако, по словам одной из них, работа с Пугачёвой оказалась крайне сложной из-за огромного количества требований и изменений. В итоге продюсеры отказались от дальнейшего сотрудничества, не заключив официального договора.

Задержка релиза альбома обеспокоила саму Аллу Пугачёву. Она пыталась связаться с продюсерскими командами, но получила от них неоднозначные ответы.

В результате, сроки выхода нового альбома Примадонны остаются неизвестными.

Напомним, исполнительница уже давно не выступает и не дает концерты. Однако она внезапно запела для гостей своего дома на Кипре.