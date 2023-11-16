Новым пострадавшим от криптокомпании Павла Деревянко стал режиссер Марюс Вайсберг. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 52-летний режиссер обратился с заявлением в полицию на Григория Малузяна, партнера по бизнесу Деревянко. Деятель кино сообщил, что Григорий предложил ему вложить в бизнес 100 тысяч долларов под 7% годовых. Марюс согласился на подобное предложение, желая получить прибыль. Однако за год его вложения не окупились. Это привело к тому, что режиссер обвинил предпринимателя в мошенничестве.

Известно, что от действий Малузяна пострадали и другие знаменитости. Павел Деревянко входит в их число. На данный момент между артистом и его партнером по бизнесу идет судебное разбирательство.

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