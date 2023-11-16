Бывшая жена Владимира Машкова высказалась о его сложных отношениях с дочкой Марией

Бывшая жена Владимира Машкова высказалась о его сложных отношениях с дочерью. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на новое интервью Елены Шевченко.

Владимир Машков и Елена Шевченко познакомились в театральном училище. По словам артистки, звезда «Экипажа» стал ее первой любовью. Она навсегда запомнила годы, проведенные с «талантливым до неба Вовой». Однако на сегодняшний день Елена не испытывает никаких чувств к актеру. Как выяснилось, экс-супруги даже не общаются.

Также Шевченко прокомментировала сложные отношения Машкова с дочерью Марией. По словам Елены, она никогда не вмешивалась в их общение. Артистка отметила, что Мария — взрослый человек, способный самостоятельно принимать решения.

«Я никогда не спекулировала. Маша стала взрослой, у нее свои отношения с Володей. Я там совершенно не нужна», — высказалась экс-супруга Машкова.

Напомним, что Мария, как и ее мама, проживает в США. Наследница Владимира перестала с ним общаться из-за политических разногласий. При этом артистка неоднократно оставляла трогательные послания Машкову в соцсети, однако Владимир никак на них не реагировал.

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