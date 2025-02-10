«Ты, конечно, огонь, подруга!»: Филипп Киркоров публично обратился к Славе после скандала

Филипп Киркоров тепло обратился к певице Славе после давнего конфликта. Артист восхитился выступлением коллеги на музыкальном шоу и публично назвал ее подругой.

Накануне в эфире канала ТНТ состоялась премьера нового выпуска музыкального шоу «Конфетка». Одна из участниц проекта Слава выступила на сцене с песней Марии Белошапки «Городская сумасшедшая». Для своего номера артистка выбрала эпатажный наряд с мини-юбкой, ботфортами и кожаным беретом с вуалью. Выступление певицы оценили многие, в том числе и Филипп Киркоров, с которым она была в ссоре.

Певец с восторгом отозвался о номере Славы, а артистка опубликовала видео с оценкой коллеги в личном блоге, подписав его: «Закончим этот день комплиментом от короля».

«Настя, это разрыв! Красотка! Слушай, образ потрясающий! Ты, конечно, огонь. Подруга!» — заявил Филипп Киркоров, обращаясь к Славе.

Напомним, артисты были в хороших отношениях до 2023 года, когда между ними произошел скандал. Тогда Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в непрофессионализме и подала в суд, а Филипп Киркоров заступился за друга, благодаря которому преобразился внешне.

Ранее сообщалось о том, что Слава намекнула на примирение с Филиппом Киркоровым после давней ссоры.