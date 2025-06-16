Новый роман? Подавший на развод Мерзликин рассказал о личной жизни

Актер Андрей Мерзликин прокомментировал новость об измене после расставания с женой. Андрей высказался про личную жизнь в соцсети.

Актер подал на развод с женой после 20 лет совместной жизни. За годы брака супруга родила ему четверых детей. От имени актера 4 июня в мировом суде было зарегистрировано исковое заявление.

Мерзликин не уточнял причин расставания, зато в Сети писали, что актер закрутил роман с тренером по скалолазанию. Подписчики обратили внимание: накануне новости о разводе Андрей разместил в блоге совместное фото. Однако сам он опроверг слухи об измене.

«Фейк», — подписал актер публикацию о его романе с тренером.

Ранее мы писали, что актер Андрей Мерзликин готов сняться в рекламе китайских авто за 20 млн рублей. Более того, артист потребовал, чтобы ему подарили машину, либо сдали ее на время контракта. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Юлия Такшина вышла в свет с новым возлюбленным по имени Алексей.