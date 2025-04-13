Актер Андрей Мерзликин готов сняться в рекламе китайских авто за 20 млн рублей
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Актер Андрей Мерзликин готов сняться в рекламе китайских авто за 20 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин выставил свой прайс за рекламные услуги для китайского автомобильного бренда. Сообщается, что за годовой контракт актер потребовал 20 миллионов рублей, а за полугодовой — 10 миллионов рублей.
При этом среди требований — подарить Мерзликину автомобиль, либо сдать его на время рекламного контракта. Так актер обещает с еще большим усердием рекламировать бренд.
Представители актера пообещали, что смогут даже делать отсылки к «Бумеру», в котором когда-то играл Мерзликин.
Напомним, актеру Андрею Мерзликину 52 года. Он продолжает сниматься в кино и сериалах. Одна из последних работ актера — фильм «Северный полюс».
Ранее мы писали о том, что актер Андрей Мерзликин чуть не погиб в ДТП.