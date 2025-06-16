Актриса из «Не родись красивой» Юлия Такшина вышла в свет с новым возлюбленным

Актриса Юлия Такшина вышла в свет с новым возлюбленным. Звезда сериала «Не родись красивой» предпочитает скрывать личную жизнь, но недавно стало известно, что она встречается с бизнесменом по имени Алексей. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Юлия появилась с бойфрендом на кинофестивале «Евразия — Кинофест». Долгое время Такшина выходила в свет в одиночестве и не комментировала слухи о новых романах, поэтому журналисты и поклонники удивились, увидев актрису в компании мужчины на красной дорожке.

Известно, что Алексей не имеет никакого отношения к кино, только любит смотреть фильмы с любимой. Он занимается бизнесом. Однако пока Такшина не рассказывает, как именно они познакомились и сколько уже встречаются.

Напомним, что Юлия встречалась с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Григорием Антипенко. Официально они не были женаты, но у них есть двое сыновей – Иван и Федор. Мальчики после расставания родителей остались с матерью, хотя и с отцом они поддерживают хорошие отношения.

Ранее Юлия Такшина снялась с повзрослевшим сыном от Григория Антипенко.