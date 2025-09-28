Музыканта Сергея Мазаева оштрафовали на 10 тысяч рублей за парковку. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд выписал штраф в двойном размере лидеру группы «Моральный кодекс» Сергею Мазаеву. Ранее музыкант не оплатил штраф за неправильную парковку в размере 5 тысяч рублей.

Теперь артист должен заплатить 10 тысяч рублей. Суд признал, что Мазаев уклоняется от исполнения административного наказания. Сам музыкант на заседание не явился.

Напомним, Сергею Мазаеву — 65 лет. Он является солистом группы «Моральный кодекс», а также владельцем продюсерской компании ООО «Мазай коммуникейшенс». Сергей Мазаев более 20 лет женат на редакторе светского журнала Галине. Вместе они воспитывают дочь Анну и сына Петра.

