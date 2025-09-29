Восстановившийся после ожога Филипп Киркоров вернулся к корпоративам и поднял гонорар за новогодние концерты

Певец Филипп Киркоров активно принимает заказы на новогодние выступления после лечения ожога, полученного на концерте из-за пиротехники. По словам продюсера Сергея Дворцова, как и другие звезды первой величины, исполнитель хита «Зайка моя» поднял гонорары за свои выступления в декабре и январе в 2 раза. Об этом узнал сайт «Страсти».

Дворцов отметил, что Филипп восстановился после травмы и вернулся к корпоративам, однако пока он очень избирателен.

«С карьерой у него все хорошо, на корпоративах выступает, но берет заказы уже очень редко. Сейчас уже все начинают брать заказы на Новый год. В принципе, ценник все артисты поднимают раза в 2. Предполагаю, что в условиях у Филиппа теперь есть отсутствие пиротехники в целях безопасности», — поделился Дворцов.

По словам продюсера, обычный гонорар Киркорова составляет 3−4 млн рублей за концерт. Следовательно, за выступление на новогоднем корпоративе заказчику придется отдать примерно 6−8 млн рублей.

Также Сергей Дворцов рассказал, какие отношения связывают Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову. Артистов стали часто видеть вместе флиртующими после скандала на концерте Димы Билана. Однако продюсер считает, что это дружеское общение, так как их связывает только творчество.

«Личная жизнь им не нужна, потому что они работают для себя, для страны, для сцены, для своего зрителя. Насколько я знаю, у Ольги бойфренда нет, у Филиппа женщины рядом тоже, поэтому еще раз повторюсь, им личная жизнь не нужна. Они, так сказать, радуются тому, что у них есть», — рассказал Дворцов.

Ранее появилась информация, почему Дмитрия Диброва вернули в шоу «Кто хочет стать миллионером?».