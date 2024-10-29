«Новые имена нужны всегда»: Лариса Долина высказалась о молодых артистах

Народная артистка РФ Лариса Долина высказалась о молодых артистах. Ее слова приводит Пятый канал.

Как призналась исполнительница, ей важно понимать, что после нее придут новые талантливые молодые артисты, которые смогут заменить ее.

«Внесут свою яркую, искрометную лепту в творческое развитие. Новые имена нужны всегда. И чем больше их будет, тем лучше. Люди хотят слышать новые имена. Хорошо, что мы есть, но будет здорово, если появится новые», — поделилась знаменитость.

Кроме того, Долина отметила, что российскому шоу-бизнесу требуются фестивали вроде «Имен России» и она очень рада за молодых и талантливых музыкантов, чей творческий путь только начинается.

Ранее Лариса Долина раскрыла секрет похудения, поедая манты в ресторане.

Также сообщалось, что суд Москвы закрыл процесс по иску Ларисы Долиной о продаже квартиры.