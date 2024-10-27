«Соблюдаю диету»: Лариса Долина раскрыла секрет похудения, поедая манты в ресторане

Певица Лариса Долина не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом. После пережитого стресса из-за потери почти 200 миллионов рублей знаменитость решила не отказывать себе во вкусной еде.

В Telegram-канале StarHit появился видеоролик, на кадрах которого Долина запечатлена в ресторане. Она в шутку отметила, что заказанные блюда – это часть эффективной диеты.

«Продолжаю показывать вам, как я соблюдаю диету. Вот здесь самые лучшие манты, которые мне в жизни приходилось есть», — заявила исполнительница хита «Погода в доме», поедая калорийное блюдо.

69-летняя Долина с радостью согласилась доесть все манты на большой тарелке.

Ранее 34-летняя Полина Лурье, купившая квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы, заявила о сочувствии артистке. При этом женщина платит за недвижимость, хотя не может в ней жить из-за расследования дела о мошенничестве.