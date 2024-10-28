Новой солисткой группы «Ленинград» станет Инстасамка

Певица Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, станет новой солисткой группы «Ленинград». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, с артисткой уже провели переговоры. Музыкант Сергей Шнуров намерен записать с кумиром молодежи как минимум один совместный альбом. Это будет первый альбом для группы за последние шесть лет.

Отмечается, что Шнуров вновь плотно занялся творчеством из-за проблем в семье. Недавно стало известно о разводе певца с молодой женой. Теперь он намерен вернуть популярность «Ленинграду», с помощью новой солистки. Ему нужна была модная, молодежная и популярная девушка. Выбор пал на Инстасамку.

Они встретились, обсудили все вопросы и даже сделали демозапись. Впереди у них альбом. На стадии обсуждения находятся совместные клипы, корпоративы и туры.

Ранее мы писали о том, что Инстасамка спровоцировала давку и погром в магазине в центре Москвы. Она пригласила поклонников, но их оказалось слишком много. В итоге звезда поспешила уехать и извинилась за инцидент.

Также сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала развод Шнурова с женой.