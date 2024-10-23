«Вызывает скуку и отторжение»: почему Шнуров развелся с молодой женой

Сергей Шнуров пополнил в этом году список звезд, не переживших кризис в отношениях, несмотря на многолетний брак и наличие детей. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему артист снова развелся.

По мнению эксперта, проблемы в семье не возникают одномоментно, они имеют накопительный эффект и даже не вникая в подробности, вполне понятно, что кого-то в паре перестало устраивать качество отношений. Легче, когда обоих. Труднее, когда кого-то одного. Недовольство рано или поздно приводит либо к решению проблемы при желании обоих супругов, либо к расставанию.

«Предполагаю, что Сергей человек импульсивный, горячий и все, что связано с длительным, эмоционально-затратным процессом вызывает в нем дикую скуку и отторжение. Почему-то не могу его представить на сеансе у семейного психолога. Помните, как в школе: кто-то дописывал тетрадь до последней клеточки, а кто-то начинал новую, когда старая еще не закончилась. Да еще и новой ручкой желательно. Думаю, Шнуров относится ко вторым», – порассуждала сваха.

Анна убеждена, что после развода Сергей не останется один и точно найдет новую избранницу. Она назвала певца человеком, который не может долго пребывать в одиночестве.

«Кто может сделать его счастливым? Да только он сам. Женщина рядом может лишь окрасить его счастье новыми красками. А какая она будет – решать Сергею: роковая красотка, бесшабашная рокерша или степенная леди. Все будет зависеть от того, какой образ выберет для себя Шнур на следующем этапе своей жизни. Главное, чтобы он оставался собой и был счастлив!» – добавила сваха.

Ранее сваха Анна Осипова высказалась об отношениях рэпера Natan с женой и объяснила, почему супруга может простить ему измену с блогершей Лерчек.