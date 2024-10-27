«Простите»: Инстасамка спровоцировала давку и погром в магазине в центре Москвы
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Популярная исполнительница и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, спровоцировала беспорядки в одном из магазинов в Москве.
24-летняя артистка устроила презентацию нового альбома под названием Rich Witch и одновременно выставила на продажу коллаборацию с российским брендом одежды.
Желающих сфотографироваться со знаменитостью и приобрести футболки и лонгсливы оказалось так много, что в торговом зале случилась давка.
Особо активные поклонники залезали на прилавки, разбрасывали одежду, ломали манекены и даже успели вынести некоторые товары, не заплатив в кассе.
В итоге организаторам пришлось закрыть магазин, а Инстасамка спешно покинула торговый центр.
«Моя первая паничка», — прокомментировала произошедшее в своем блоге Зотеева.
Она также отметила, что вынуждена была прервать презентацию, чтобы обеспечить безопасность людей.
«Я уехала. Простите. Была большая давка. Это было небезопасно в первую очередь для маленьких детей и для всех остальных», - пояснила Дарья.
Певица пообещала поклонникам новую встречу, но уже более подготовленную.
Ранее певица Любовь Успенская заявила, что не разрешит Инстасамке перепеть ее хиты. Звезда шансона считает – молодая исполнительница только исказит композиции.