«Простите»: Инстасамка спровоцировала давку и погром в магазине в центре Москвы

Популярная исполнительница и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, спровоцировала беспорядки в одном из магазинов в Москве.

24-летняя артистка устроила презентацию нового альбома под названием Rich Witch и одновременно выставила на продажу коллаборацию с российским брендом одежды.

Желающих сфотографироваться со знаменитостью и приобрести футболки и лонгсливы оказалось так много, что в торговом зале случилась давка.

Особо активные поклонники залезали на прилавки, разбрасывали одежду, ломали манекены и даже успели вынести некоторые товары, не заплатив в кассе.

В итоге организаторам пришлось закрыть магазин, а Инстасамка спешно покинула торговый центр.

«Моя первая паничка», — прокомментировала произошедшее в своем блоге Зотеева.

Она также отметила, что вынуждена была прервать презентацию, чтобы обеспечить безопасность людей.

«Я уехала. Простите. Была большая давка. Это было небезопасно в первую очередь для маленьких детей и для всех остальных», - пояснила Дарья.

Певица пообещала поклонникам новую встречу, но уже более подготовленную.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что не разрешит Инстасамке перепеть ее хиты. Звезда шансона считает – молодая исполнительница только исказит композиции.