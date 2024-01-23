Новая жена Алибасова объяснила, почему пара отказалась от свадебного торжества

Основатель группы «На-на», заслуженный артист России Бари Алибасов и его помощница Елена воздержались от проведения свадебного торжества, поскольку считают, что оно «совершенно неуместно» на фоне проблем в стране. Об этом заявила новая супруга Алибасова, передает Газета.Ru.

«Торжества никакого не было. Сейчас это совершенно неуместно, потому что в стране хватает всяких свои проблем. Знаете, те деньги, которые можно потратить на торжество, по-моему, им сейчас есть лучшее применение», - заявила Елена.

Избранница продюсера уточнила, что они вместе уже три года. При этом она добавила, что все это время пара не хотела привлекать внимание общественности.

Напомним, Бари Алибасов сообщил во вторник, что тайно женился на своей помощнице Елене. Для артиста этот брак стал уже седьмым по счету.

Позднее новость о новом браке Бари Алибасова прокомментировал его сын. Наследник продюсера признался, что его не пригласили на роспись.