«Все на нее переписывает»: сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца с помощницей

Сын продюсера Бари Алибасова отреагировал на свадьбу отца с помощницей Еленой. В беседе с Kp.ru Алибасов-младший заявил, что ничего не знал и не был приглашен на роспись.

«Они живут вместе уже четыре года, любят друг друга. Я к ней отношусь как к маме, но если и сыграли свадьбу только для себя. Они же 24 на 7 вместе дома, попробуйте не полюбить друг друга», – высказался молодой человек.

Наследник знаменитости выразил слова благодарности женщине за то, что сняла с него заботы об отце. Он убежден, что Елена с теплотой относится к Бари, и видит их семейную идиллию.

Согласно сыну, около девяти месяцев назад Елена попросила его прекратить выплату зарплаты, так как сам Бари Каримович начал заботиться о ней. Возможно, именно тогда между ними возникли чувства. Так считает сын продюсера. Но он удивлен, почему его не пригласили. Мелькают даже подозрения.

«Либо он сейчас все на нее переписывает и не хочет, чтобы я переживал на эту тему. Либо просто у них такая любовь, что решили отметить вдвоем», – предположил Бари-младший.

Относительно возможных финансовых изменений в связи с браком, он поделился, что не беспокоится по этому поводу.

«Я же сначала просил папу, чтобы он все старому другу, продюсеру Игорю Сандлеру оставил и переписал, но после одного из мероприятий, где Сандлер его напоил, не ограничивал алкоголь, мне расхотелось. Мне от папы ничего не нужно, он своим имуществом распоряжается, как хочет», – заявил Алибасов-младший.

При этом сын до сих пор не знает, действительно ли его отец официально оформил отношения с помощницей.

Ранее мы писали о том, что рассказал Бари Алибасов о своей помощнице Елене.