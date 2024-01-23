«Было желание спрятаться»: Бари Алибасов женился и рассказал о новой супруге

76-летний продюсер Бари Алибасов женился на своей помощнице по имени Елена. Влюбленные отказались от пышного торжества и просто расписались. Об этом сообщает «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

Напомним, что несколько лет назад знаменитость развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Теперь он решился на новое романтическое приключение с женщиной, которая была все время рядом с ним.

«Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живем. Я теперь ем регулярно. Если раньше ел один раз в день, то теперь делаю это четыре раза», — поделился мужчина.

Выяснилось, что продюсер и помощница вместе около двух лет. Сначала она помогала ему восстанавливаться после нескольких операций. Елена говорит, что в плане здоровья с Алибасовым все хорошо и опровергает все слухи.

У женщины есть сын, видимо, он не против серьезного решения матери о замужестве. А вот наследник Бари пока не высказался по этому поводу. Продюсер говорит, что не общается с ним.

«Он живет своей жизнью, я — своей. Мы года два-три назад ссорились, и я тогда придумал фразу „а ты не пробовал пожить своей жизнью?!“. Мне сейчас без разницы, что он делает. Мне это зачем?!» — заявил мужчина.

Ранее внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что актриса почти ничего не слышит.