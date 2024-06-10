«Нормальный преемник»: кто может занять место Аллы Пугачевой на эстраде

Певица Татьяна Буланова назвала Филиппа Киркорова преемником Аллы Пугачевой. Об этом сообщает mk.ru.

Алла Пугачева уже давно не выступает и не живет в России. После отъезда певицы публика задалась вопросом, кто может стать ее преемником. По мнению Булановой, Киркоров может занять место Пугачевой на эстраде.

«Он же сам объявил, что он теперь – Примадонн. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачева – единственный артист в своем роде», — высказалась знаменитость.

При этом Татьяна раскритиковала артистов, называющих себя «королями» и «императрицами» сцены. По ее мнению, коллеги занимаются глупостью.

«Есть артисты, у которых имеется определенное количество поклонников. С годами их количество растет. Это главное. А так можно назвать себя, как угодно. Я могу, например, сказать, что я – Клеопатра», — заявила Татьяна.

Ранее Татьяна Буланова сообщила, что до сих пор не взяла фамилию мужа Валерия Руднева. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Алла Пугачева готова выступить в Турции для российского инвестора за 100 млн.