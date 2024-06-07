«На любовь не влияет»: Буланова объяснила, почему не взяла фамилию мужа

Татьяна Буланова заявила, что до сих пор не взяла фамилию мужа Валерия Руднева. Певица рассказала о браке с бизнесменом изданию Teleprogramma.pro.

Совсем скоро Татьяна и Валерий отметят годовщину свадьбы. Как выяснилось, певица до сих пор не взяла фамилию мужа по «организационным причинам». Буланова выразила надежду, что в скором времени проблемы решатся. Также она не исключает, что может взять двойную фамилию.

Татьяна призналась, что за год брака их отношения с Валерием не изменились. По мнению певицы, «штамп в паспорте на любовь не влияет».

«Штамп — это чисто организационная бумажная история, которая зачастую никак не влияет на семейное счастье. Но если вы решились на то, чтобы зарегистрировать отношения официально, то это говорит о серьезности намерений», — высказалась артистка.

Певица призналась, что живет в напряженном графике и часто бывает в разъездах. Однако занятость Татьяны не стала проблемой для брака. Валерий нередко приезжает к ней в Москву или в любой другой город.

«Если люди друг друга любят, то испытания расстоянием и разлуками не являются для них преградой», — резюмировала знаменитость.

Ранее бывший муж Булановой ответил певице на предложение спеть на его свадьбе. Подробности читайте в этой новости.