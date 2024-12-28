«Нормальный парень»: Виктория Боня поддержала Сердюкова после критики его отношений с Бородиной

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня пподдержала жениха телеведущей Ксении Бородиной, Николая Сердюкова. Об этом она заявила в рамках проекта «Сплетница».

Во время съемок шоу Боня вступила в дискуссию со своей подругой Аленой Водонаевой, которая скептически относится к выбору Бородиной.

«Что вы до Сердюкова докопались? Нормальный парень», — высказалась телеведущая.

Ведущая программы Карина Нигай также выразила недовольство, согласившись с Водонаевой в том, что Сердюков не подходит Бородиной по статусу. В то же время Боня напомнила, что избранник звезды «Дома-2» покорил Эльбрус, а это достижение не под силу слабым людям. Вдобавок она также выразила уверенность, что новый возлюбленный Бородиной обязательно заработает большой капитал, поскольку он еще молод.

Ранее мы писали, что Ксения Бородина вывела на чистую воду бывшего мужа и его новую жену.

Также Ксения Бородина рассказала об общении с бывшей женой Сердюкова.