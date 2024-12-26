«Абсолютная неправда»: Ксения Бородина вывела на чистую воду бывшего мужа и его новую жену

Ксения Бородина заявила, что Омаров строил отношения с другими будучи в браке. Об этом она рассказала в шоу «Ваша Наташа».

Неоднократно бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров заявлял, что начал встречаться с нынешней возлюбленной Валерией только после развода с телеведущей. Однако, как рассказала Бородина, это ложь.

«Когда мы с ним расходились, я узнала об измене. Это стало причиной расставания в том числе. Это уже была последняя капля. И он тут же от меня перешел в эти отношения. Сразу же! То есть то, что они говорили — абсолютная неправда. Отношения случились в нашем браке», — заявила она.

По словам Бородиной, в тот период у Омарова были и другие любовницы.

«Просто они были не единственными, понимаешь? Дальше мы разводимся, и люди сразу стали жить вместе. Как будто и не расставались», — добавила она.

Напомним, Курбан Омаров и Ксения Бородина были в браке с 2015 по 2021 год.

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