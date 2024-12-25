«Не сильно поняла ее реакцию»: Ксения Бородина рассказала об общении с экс-женой Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как изменилось ее общение с подругой, которая раньше была женой ее жениха Николая Сердюкова. Оказалось, что они больше не приятельницы.

По признанию Бородиной, когда Алина Акилова узнала о ее романе со своим бывшим, то отреагировала странно. Изначально подруга сама хотела сообщить ей об отношениях с Сердюковым, но случилось так, что слухи до блогерши дошли раньше их разговора.

«Общаемся ли сейчас? Нет. Она не одобрила союз? Я не знаю, как правильно сказать… <…> Мы созвонились, поговорили… Но ни радости, ни огорчений я не услышала. Если честно, я не сильно поняла ее реакцию», - заявила Бородина в шоу «Ваша Наташа».

Акилова была против того, чтобы Сердюков знакомил дочь с телеведущей. Она объясняла это тем, что не хочет таскать ребенка на встречи, если отношения несерьезные. Однако Николай доказал, что его роман с Ксенией — это не просто интрижка. Напомним, что в декабре этого года он сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее Ксения Бородина объяснила, почему до сих пор носит фамилию бывшего мужа.