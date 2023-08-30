«Нормально себя чувствует»: директор Пугачевой проговорилась о ее возвращении в РФ

Директор Аллы Пугачевой рассказала о возвращении 74-летней певицы в Россию. Елена Чупракова поделилась откровением с порталом «Абзац».

Недавно экс-стилист артистки Джордж Ровалс сообщил, что она намерена вернуться в РФ. Кроме того, модный эксперт поведал и о больших творческих планах Пугачевой. По его словам, певица готовит для публики сольный концерт. Узнав об этом, Чупракова решила прокомментировать ситуацию.

В первую очередь, Елена отметила: ни в Россию, ни на сцену Алла Борисовна возвращаться не хочет. Директор певицы добавила, что на данный момент она «нормально себя чувствует» вместе с семьей в Юрмале.

«Я не знаю, кто это (Джордж Ровалс). На сцену она пока не собирается», — высказалась Чупракова.

К слову, сама Пугачева по-прежнему не комментирует слухи о себе.

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