Нонна Гришаева рассказала о жалобах Владимира Симонова на усталость и здоровье. Ее слова передает «Абзац».

12 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Владимиром Симоновым. Проводить актера в последний путь пришли семья и коллеги. По данным СМИ, артист скончался после хронического заболевания.

На траурной церемонии Гришаева подтвердила, что слышала от Владимира жалобы на здоровье. Она приглашала его в спектакль, но тот отказался: из-за плохого самочувствия у Симонова не было сил на гастроли.

«Я где-то года три назад пыталась его пригласить в один спектакль. И он сказал: «Ты знаешь, я так устал. У меня нет сил. Это же гастроли, это надо ездить. Я устал»», — высказалась Гришаева.

