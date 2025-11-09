«Он расстался с супругой, жаловался на жизнь»: что происходило с актером Владимиром Симоновым перед смертью

8 ноября ушел из жизни звезда сериала «Граница. Таежный роман» Владимир Симонов. У актера уже давно наблюдались проблемы с сердцем, но, как оказалось, его могли погубить в том числе и личные переживания. О том, что происходило с артистом незадолго до смерти, mk.ru рассказала его бывшая возлюбленная.

Известно, что у Владимира Симонова диагностировали серьезные проблемы со здоровьем еще в 2024 году, но он все равно продолжал работать, не жалея себя. По мнению собеседницы издания, подкосить актера мог и перенесенные коронавирус.

«Творческие люди вроде него — очень чувствительные натуры. И, к сожалению, это сказалось на организме: у Вовы постоянно возникали проблемы с давлением и сердцем. Он все время мне говорил, мол, сердце болит. <…> Вдобавок во времена пандемии он заболел коронавирусом, и его даже увезли на лечение в Коммунарку. Это тоже могло дать осложнение на сердце», — поделилась бывшая избранница Владимира Симонова.

Звезда «Таежного романа» не оставил театральную сцену даже после того, как попал в больницу, где ему провели операцию. Подруга Владимира Симонова также раскрыла: проблемы отразились на его душевном состоянии, артист закрылся от всех.

«В последние несколько месяцев произошла странная ситуация: он совсем перестал выходить на связь с теми, с кем общался активно раньше. После того, как он меня пригласил на премьеру, внезапно прекратил писать и звонить», — рассказала женщина.

На самочувствии Владимира Симонова сказывались и проблемы в личной жизни. Экс-возлюбленная артиста предположила, что он мог тяжело переживать расставание с четвертой женой и неудачи в профессии. Более того, выяснилось, что звезда «Таежного романа» в последнее время был недоволен своей жизнью.

«Незадолго до операции он расстался со своей супругой. Но что стало причиной, он не успел рассказать. Когда мы уже не были в отношениях, он мне жаловался, что не очень доволен своей личной жизнью. И вообще жаловался на жизнь и почему-то не был воодушевлен тем, как она проходит», — заявила подруга актера.

Напомним, Владимир Симонов скончался 8 ноября 2025 года в возрасте 68. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось о том, что Владимиру Симонову незадолго до смерти требовалась срочная операция на сердце.