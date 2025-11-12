Юлия Рутберг назвала Владимира Симонова «королем сцены» на прощании с ним. Слова актрисы передает Super.ru.

12 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Владимиром Симоновым. Актер умер в 68 лет после хронической болезни. Траурную церемонию посетили родственники, друзья и коллеги Симонова. В беседе с журналистами Юлия Рутберг посвятила ему трогательную речь, назвав «королем сцены».

«Это был мыслитель, художник, это был человек эстетики и театральной этики. Он был необыкновенно талантлив. Это был потрясающий партнер и умнейший человек», — высказалась актриса.

По мнению Юлии, смерть Симонова — большая потеря для театра. Она отметила, что Владимира отличала любовь к профессии.

«Об этом невозможно было говорить какими-то необыкновенными словами. Вдохновенный, любящий, прекрасный, красивый, могучий человек Володя Симонов», — резюмировала Юлия.

Ранее в окружении Владимира Симонова рассказали о его наследстве в виде раритетных авто. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что звезда «Таежного романа» Владимир Симонов незадолго до смерти расстался с женой.