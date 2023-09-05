«Ноги – спички»: затравленную после пластики Алену Шишкову с детства осуждали за внешность

Алена Шишкова призналась подписчикам в соцсетях, что долгое время боролась с расстройством пищевого поведения. По словам ее матери, звезда выслушивала замечания по поводу веса с самого детства. Об этом сообщает StarHit.

Модель Алена Шишкова столкнулась с публичной травлей: пользователи Сети нередко критикуют ее за внешность и фигуру.

«Красота и здоровье привлекают, восхищают, а когда вдруг что-то не так, сразу начинается: иди поешь, ноги – спички, руки худые, филлеры вколола, скулы шарики и вообще...» – поделилась знаменитость.

При этом мама Шишковой отметила, что, когда девушка была совсем маленькой, она не волновалась об оценке окружающих, хотя даже незнакомые люди осуждали Алену за худобу. Некоторые прямо в магазинах спрашивали у ребенка: «Тебя родители что, совсем не кормят?»

К тому же модель рано пошла в школу, из-за чего в классе была самой младшей и беззащитной. Женщина переживает, что ее дочь не успела как следует побыть беззаботным ребенком.

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