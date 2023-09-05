Ксения Бородина раскрыла правду о приеме антидепрессантов после откровений бывшего мужа Омарова

Телеведущая Ксения Бородина развеяла слухи, которые появились вокруг ее персоны после новых откровений бывшего мужа Курбана Омарова. Бизнесмен заявил, что звезда «Дома-2» иногда прибегает к антидепрессантам, чтобы справиться с психологическими проблемами. Однако сама артистка это опровергла.

Бородина сообщила, что даже в периоды, когда ей было сильно тяжело, она не обращалась к специальным препаратам. Медикаментозное лечение ей не прописывали, именно поэтому справляться со сложностями ей помогал только психолог. Именно он поспособствовал тому, чтобы Ксения спокойно пережила развод со вторым мужем и продолжила строить свое счастье.

Напомним, что слухи о том, что Бородина принимает антидепрессанты, появились после слов ее экс-супруга. Он рассказал, что еще во время отношений умолял жену начать пить таблетки, ведь по-другому она не могла справляться с проблемами. В итоге после похода к специалисту, по его словам, Ксения изменилась в лучшую сторону. Также психолог пытался сохранить звездную семью, однако это не принесло результатов. В 2021 году телеведущая развелась с предпринимателем из-за многочисленных измен.

Ранее Ксения Бородина устроила публичные разборки со своей коллегой Ксенией Собчак. Теледивы не смогли сойтись во вкусах в одежде.