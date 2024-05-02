Блогер Настя Ивлеева обжаловала штраф в 50 тыс. рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщает ТАСС.

В апреле 2024 года суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Адвокат Калой Ахильгов обжаловал решение о штрафе.

«Я подал апелляцию на решение Тверского суда о назначении Ивлеевой штрафа в 50 тыс. рублей», — высказался адвокат.

Как сообщает источник, жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, что сама Ивлеева не присутствовала в зале суда при вынесении решения. Пост, за который ее привлекли к ответственности, был опубликован в 2022 году.

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