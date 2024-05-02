«Бездарная и бестолковая девка»: продюсер объяснил, зачем Настя Ивлеева удалила все посты в Instagram*

Блогер Настя Ивлеева удалила все публикации в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ) из-за планов сменить амплуа. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

«В кулуарах говорят о том, что Ивлеева готовит ребрендинг себя. Она сейчас хочет перестать ассоциироваться с блогингом и собирается запеть», - сказал Дворцов изданию «Абзац».

Ему неизвестны подробности будущего проекта, но продюсер знает, что удаление постов направлено на прогрев аудитории. При этом Дворцов уверен: Ивлеева продолжит вести соцсети, так как публикация в ее ленте стоит 1,3 млн рублей, а в сторис – 700-800 тыс.

Он считает, что смена курса связана со скандалом после вечеринки. Дворцов назвал Ивлееву «бездарной и бестолковой девкой». Он указал, что блогерша не думала о последствиях вечеринки, а «теперь расхлебывает».

Ранее сообщалось, что ей назначили штраф в размере 50 тыс. рублей и признали виновной в дискредитации армии.

*владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ