«Никуда не полечу»: Анита Цой отказалась от работы в новогоднюю ночь ради матери

Певица Анита Цой призналась, что Новый год встретит дома с 91-летней мамой.

Певица рассказала о том, что артисты редко остаются дома на новогодние праздники, так как это время заполняется большим количеством концертов и корпоративов. По этой причине провести дома главный семейный праздник для любого артиста большая редкость.

Однако в этом году новогоднюю ночь Анита Цой планирует провести дома вместе с семьей и 91-летней мамой.

«Я решила, что Новый год я отмечу дома, в России, никуда не полечу. У меня мамочке 91 год, она, слава Богу, здорова, но хочется, чтобы она побольше, почаще нас видела. Поэтому этот Новый году проведу как раз с семьей и вместе с ней», — поделилась Цой в беседе с Пятым каналом.

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Также сообщалось, что продюсер раскрыл гонорары певицы Аниты Цой.